Les Montréalais intéressés et prêts à accueillir un chat peuvent le faire sans frais du 12 juin au 16 juin 2023 à la SPCA de Montréal.

L'organisme a accueilli un total de 21 chats provenant de refuges du Nord-du-Québec qui ont dû être évacués en raison des feux de forêt.

«Ce sont tous des chats très gentils, même si certains sont encore un peu stressés par leurs péripéties», a témoigné Daphné Fortin-Blanchard, la directrice du bien-être animal.

Ces chats sauvés des feux ont déjà commencé à être mis en adoption. Parmi eux, certains encore trop jeunes seront placés en famille d’accueil ayant l’intention d’adopter.

«Bien que notre capacité d’accueil soit déjà à la limite, il était impensable de ne pas tendre la main à nos collègues qui font face à une situation sans précédent. Nous utilisons actuellement tous nos espaces disponibles pour héberger ces chats, même le bureau de notre directeur général est actuellement rempli de chats», ajoute-t-on sur la publication Facebook.

Pour voir les chats à l’adoption, vous pouvez consulter le site web de la SPCA directement. Sinon, la SPCA invite les personnes qui ne sont pas en mesure d'accueillir les chats rescapés à faire un don pour soutenir cette «opération spéciale».

Inquiétudes face à la crise du logement

À l'approche de la saison des déménagements, la SPCA de Montréal a récemment réitéré son inquiétude face au nombre d’abandons dans la province depuis les dernières années et cela pourrait encore augmenter. Plus tôt ce mois-ci, elle a annoncé qu'elle contestera l'interdiction des animaux sur les baux de location dans le cadre d’un litige opposant une locataire et son propriétaire au Tribunal administratif du logement.

En mai dernier, Québec solidaire a déposé un projet de loi à l’Assemblée nationale, dans le but d’empêcher l’interdiction des animaux de compagnie sur les baux de location. S’il est adopté avant la fin de la session parlementaire, le projet de loi 494 ferait en sorte que tous les nouveaux baux de location ne pourraient plus mentionner l’interdiction d’animaux de compagnie.

QS invite la population à signer une lettre afin de demander à leur député de retirer les clauses pour interdire les animaux de compagnie dans les logements.

Avec les informations d'Émeric Montminy pour Noovo Info