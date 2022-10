Un mois après le début de l'année scolaire, la salle d'urgence du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine est toujours surchargée.

L'équipe de l'urgence affirme que la situation n'a jamais été aussi mauvaise.



«Les virus sont les causes principales du volume de patients que nous voyons en ce moment», a déclaré le Dr Hugo Paquin. «Les enfants pendant la pandémie étaient confinés, et cela a fait qu'ils n'ont pas été exposés à la plupart des virus que nous voyons, donc depuis la fin du confinement, nous voyons une augmentation à la fois des virus respiratoires et une augmentation des virus de type gastro-entérite également.»

Azhar Chaudhry a attendu avec son fils de six ans, Abdureeh, pendant 13 heures aux urgences.

«Quand il a de la fièvre, son cœur pompe fort. Il a des palpitations», a-t-il dit.

Le manque de personnel soignant et la difficulté à trouver un médecin de famille ont contribué à allonger les temps d'attente à l'urgence.

Quand faut-il y aller ou pas?

Des salles d'attente supplémentaires ont été installées dans les couloirs de Sainte-Justine pour répartir les familles, et les parents sont invités à essayer une clinique sans rendez-vous et à appeler le 811 pour obtenir des conseils avant de se rendre sur place et attendre pendant des heures.

Mme Paquin a également conseillé d'essayer le site aboutkidshealth.ca, une ressource pour les parents qui souhaitent savoir si l'urgence est le meilleur endroit pour leurs enfants.

Les médecins des urgences craignent qu'un nouveau pic de cas de COVID-19 à l'automne n'engorge davantage des urgences déjà congestionnées.

«Nous nous inquiétons de tous les types de virus en ce moment parce que les salles d'urgence sont surchargées, donc tout type de virus entraînera une augmentation du volume de patients», a déclaré M. Paquin.

L'Hôpital de Montréal pour enfants s'efforce également d'éduquer les parents sur les circonstances dans lesquelles ils doivent ou ne doivent pas se rendre aux urgences.

«Notre conseil est le suivant: si la fièvre se prolonge pendant plus de cinq à sept jours, ou si l'enfant est un nouveau-né, venez plus tôt», a déclaré la Dre Suzanne Vaillancourt, pédiatre à l'urgence. «Si votre enfant a du mal à respirer, qu'il est déshydraté et qu'il a des douleurs que vous ne pouvez pas contrôler avec du Tylenol ou de l'Advil, ce serait une autre raison de venir.»

Mme Paquin a ajouté un appel à ceux qui attendent pendant de longues périodes.

«S'il vous plaît, soyez patients avec tous les membres du système de santé qui travaillent très fort pour maintenir le système à flot», a-t-il déclaré.