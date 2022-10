Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a annoncé mardi avoir procédé à l’arrestation de six suspects armés concernant des infractions isolées survenues la fin de semaine dernière.

En plus de ces arrestations, le SPVM a également saisi cinq armes à feu.



Le premier événement a eu lieu vers 4h15 le 15 octobre, alors que des patrouilleurs ont intercepté un véhicule qui avait brûlé un feu rouge à l’angle des rues Lucien-L’Allier et Saint-Jacques, au centre-ville. Les policiers ayant aperçu une arme à feu sous le siège du passager du véhicule, ils ont procédé à l’arrestation de deux hommes âgés de 28 et 29 ans.

Des policiers ont arrêté deux autres hommes vers 17h le 15 octobre. Ils ont d’abord identifié un homme de 24 ans qui était recherché pour une agression commise au couteau l’an dernier. Alors que les patrouilleurs s’apprêtaient à arrêter le suspect, un homme qui l’accompagnait a pris la fuite. Lorsqu’ils ont intercepté l’homme de 22 ans quelques instants plus tard, ils ont mis la main sur un pistolet 9 mm, un couteau repliable et des stupéfiants.

Toujours le 15 octobre, c’est au tour d’un trafiquant de drogue âgé de 32 ans de se faire passer les menottes aux poignets. On soupçonne ce dernier d’avoir tiré un coup de feu à Montréal-Est, quelques heures avant d’être arrêté.

Cette arrestation à mener le SPVM a effectué de multiples perquisitions, ce qui leur a permis de mettre la main sur plusieurs armes à feu. Ainsi un pistolet, une réplique d’un pistolet-mitrailleur et des munitions ont été saisis. On a également retrouvé de la cocaïne, des amphétamines et du cannabis.

Finalement, le 16 octobre dernier, c’est au tour de la force corporative du projet ARRET (qui a pour mission de mission de perturber les activités des groupes criminels violents) de procéder à l’arrestation d’un homme qui était en bris de condition. Lors de la fouille de son véhicule, les policiers ont trouvé une arme de poing dans les effets personnels de ce dernier.