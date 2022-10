Cinq autres hommes ont été arrêtés par le Service de police de Laval (SPL) pour avoir menacé des propriétaires de restaurants lavallois et de la Couronne Nord.

Les suspects auraient exigé des sommes d'argent à leurs victimes en échange d'un service de protection. Ceux qui refusaient auraient reçu des menaces de mort ou pire, leur commerce était incendié.

Marc-Arthur Aurélien, 47 ans, est accusé d'avoir mis le feu au restaurant situé au 1203 boul. Curé-Labelle, dans le secteur Chomedey, le 5 juillet dernier. Quelques mois plus tard, un incendie criminel était allumé dans un autre restaurant situé au 955. Boul. Curé-Labelle. L'auteur présumé de cet incendie, Isai Octavius a été arrêté, accusé, et libéré sous conditions.

Le 9 juillet dernier, Jean Jacques Tuelenake, 20 ans, Tommy Gabriel Collin, 28 ans et Majdi Benbaha, 23 ans auraient tabassé le propriétaire d'un commerce lors d'une fête. Le trio est accusé d'agression armée et des voies de fait causant des lésions. Collin-Arias et Benbaha demeurent détenus, alors que Tuelenake a été libéré en attendant son procès.



Le mois dernier, Brandon Flores-Rodriguez, 26 ans a été arrêté et accusé pour des dossiers d'extorsion et de menaces de mort à l'endroit d'autres restaurateurs. Les enquêteurs de la police de Laval pensent qu'il pourrait y avoir plusieurs victimes.



Toute personne qui aurait été victime ou qui détiendrait de l'information concernant ces dossiers d'extorsion et de menaces de mort peut communiquer de façon confidentielle sur la Ligne Info-police au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL-220826086.