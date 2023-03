L'Escouade régionale mixte (ERM) de la Montérégie a mené mercredi une frappe policière visant un réseau de trafiquants de stupéfiants de la région de Saint-Hyacinthe.

Une trentaine de policiers ont procédé à sept arrestations.

Les sept prévenus, âgés de 41 à 69 ans, ont été arrêtés pour complot, trafic de stupéfiants, recyclage des produits de la criminalité et possession d'armes à feu. Ils doivent comparaître par visioconférence au palais de justice de Saint-Hyacinthe.

Un homme est encore recherché relativement à la série d'arrestations ayant eu lieu mercredi matin. L'Escouade régionale mixte (ERM) Montérégie demande l'aide de la population afin de retrouver Sylvain Frenière, 44 ans, de Saint-Eugène-de-Grantham.

En novembre 2021, Sylvain Frenière aurait eu en sa possession une arme prohibée ainsi que des munitions, a indiqué la Sûreté du Québec dans un communiqué, mercredi. Un mandat pour procéder à son arrestation a été délivré le 3 mars.

Plus de 20 armes à feu ont été saisies, mercredi, ainsi que deux véhicules `comme biens infractionnels dans le cadre de ce projet', a indiqué la SQ.

L'opération a aussi permis de récupérer, entre autres: plus de 115 000 $ en argent; plus de 800 grammes de cocaïne; plus de 50 grammes de crack; plus de 10 kilos de cannabis; plus de 1100 comprimés de méthamphétamine et de l'équipement destiné à la production de stupéfiants.

La rafle de mercredi découle d'une enquête amorcée en juin 2020. Des perquisitions en lien avec cette affaire ont eu lieu en novembre-décembre 2021 et en mars 2022.

Des enquêteurs sur le crime organisé, des policiers autochtones, des membres du Groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec, des membres du renseignement criminel ainsi que des policiers des équipes d'intervention sur le crime organisé participent à cette vaste opération policière.

Avec les informations de la Presse canadienne