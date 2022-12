Une vaste opération policière visant à contrer le trafic du stupéfiants est en cours à Montréal.

Des perquisitions sont menées par l'Escouade nationale sur la répression du crime organisé (ENRCO) dans les arrondissements de LaSalle et Ville St-Laurent.

L'opération découle d'une enquête amorcée en octobre dernier. Elle mobilise par ailleurs plusieurs policiers de différentes unités d’enquête de la Sûreté du Québec, dont un maître-chien et le groupe tactique d’intervention.

«Ça vise la saisie de stupéfiants, de tous objets facilitant le trafic de stupéfiants et la saisie de tous objets illicites tel que des armes à feu dans le but de traduire les suspects en justice. On peut s'attendre au courant de la journée à plusieurs arrestations», précise l'agent Nicolas Scholtus de la SQ.

L’Escouade nationale sur la répression du crime organisé a pour mandat de s’attaquer spécifiquement aux têtes dirigeantes du crime organisé, dont les membres en règle des Hells Angels, ainsi que de mener des enquêtes de meurtres non résolues en matière de crime organisé. L’ENRCO Montréal est composée de policiers de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de Montréal, du Service de police de Laval, le Service de police de la Ville de Longueuil, de policiers de l’OPP et des membres de l’ASFC.

Toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.