La chaleur intense à Montréal pourrait devenir électrique dimanche soir alors qu'une veille d'orage violent a été émise.

Ce texte est la traduction d'un article de CTV News.

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a déclaré que les conditions sont favorables à la formation d'un orage violent à Montréal et Laval et dans le reste de la région.

Potentiel orageux pour aujourd'hui.



Tout dommage peut être signalé à Environnement et Changement climatique Canada par courriel à meteoQC@ec.gc.ca ou sur Twitter avec le mot-clic #MeteoQC. pic.twitter.com/MldPUpwqHx — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) August 21, 2022

Les habitants de la région peuvent s’attendre à de fortes rafales de vent, de grosses tempêtes de grêle et de fortes pluies.

«Une grosse grêle peut endommager des biens et causer des blessures», écrit ECCC dans son alerte. «De fortes rafales peuvent projeter des objets, endommager des bâtiments, casser des branches d'arbres et renverser de gros véhicules. Les activités liées à l'eau peuvent être dangereuses en raison de rafales sur les étendues d'eau.»

La température devrait osciller autour de 20 Celsius, mais pourrait monter à 30 degrés avec le facteur humidex. Les journées de lundi et mardi devraient également être humides.