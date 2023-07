Les vacances de la construction de 2023 commencent sous la pluie. Des averses et des orages ont incité Environnement et Changement climatique Canada à émettre des bulletins météorologiques spéciaux pour le sud-ouest du Québec en raison de fortes précipitations.

Ce texte est une traduction de CTV News Montreal.

En raison des prévisions météorologiques défavorables, La Ronde a dû fermer son parc d'attractions pendant la journée de vendredi, mais il rouvrira ses portes pendant la fin de semaine.

 

Les régions concernées par le bulletin météorologique spécial pourraient recevoir entre 30 et 50 millimètres de pluie, tandis que des orages isolés dans certaines régions pourraient apporter plus de 50 mm de pluie, pouvant entraîner des inondations supplémentaires.

Des veilles d'orages violents sont également en vigueur en raison du risque de vents forts, de grêle, d'éclairs fréquents et de fortes averses.

Le sol de toute la région est déjà saturé en eau.

Jusqu'à présent, au cours des 20 premiers jours de juillet, l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal a enregistré un peu moins de 120 mm de pluie. Les précipitations normales pour tout le mois de juillet sont d'environ 89 mm.



Certaines régions ont vu beaucoup plus de pluie avec les tempêtes de jeudi dernier, qui ont été accompagnées d'alertes de tornade.

Certaines parties des Cantons de l'Est ont été confrontées à de fortes pluies et à des inondations. Sherbrooke a enregistré un record de 258 mm de pluie en juillet et d'autres précipitations sont à venir.

Le système apporte également de l'air plus frais. La température prévue pour vendredi est de 23 degrés Celsius (°C), tandis que la moyenne pour le 21 juillet est de 27 °C.

Le temps frais et les averses dispersées devraient se poursuivre jusqu'à samedi. Dimanche, les températures devraient revenir à des valeurs plus saisonnières avec un retour du soleil.

Au cours de la première semaine des vacances de la construction, les températures maximales en journée se situeront plus haut que la vingtaine de degrés et Montréal pourrait atteindre les 30 °C le 27 juillet. L'humidité augmentera. Les valeurs d'humidex seront de 30 à 39 pour la première semaine des vacances en raison de l'humidité élevée, ainsi que des averses et des orages dispersés seront possibles.

La deuxième semaine des vacances de construction sera marquée par la baisse des températures. Les températures maximales en journée devraient être légèrement inférieures à la moyenne, sans qu'il y ait de vagues de chaleur.