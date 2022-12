Les vents forts ont causé tout un émoi au centre-ville de Montréal mercredi soir lorsque la fenêtre d'un immeuble en construction est tombée du 34e étage.

Elle s'est fracassée en tombant au sol sur la rue Jeanne-Mance, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque. Par chance, il n'y a pas eu de blessé.

Des rafales allant jusqu'à 85 km/h ont été enregistrées à Montréal et de 87 km/h à Saint-Hubert en Montérégie.

Ces vents forts ont causé plusieurs pannes d'électricité à travers la province. Plus de 50 000 clients d'Hydro-Québec étaient affectés mercredi soir. Les régions des Laurentides et de Lanaudière ont été les plus touchées.

À 6h30 ce jeudi matin, ils étaient environ 10 000 abonnés toujours privés de courant. Hydro-Québec précise qu'à cette heure, «le service avait été rétabli à plus de 75 % pour les clients touchés au cours de la soirée et de la nuit.»

La société d'État ajoute que les pannes surviennent «lorsque la végétation entre en contact avec le réseau à la suite de rafales» et que ses équipes «continuent leur travail afin de rétablir le service aux clients toujours touchés par une panne le plus rapidement possible.»

Pour consulter le bilan des pannes par région, suivez ce lien.