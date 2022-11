Un incendie majeur a éclaté vers 9h30, vendredi matin, sur le chantier d'agrandissement de l'ancienne école Champlain dans le Vieux-Longueuil.

Le bâtiment de quatre étages de la rue Lavallée était en construction pour devenir un centre professionnel pour la formation d'infirmières.

Il y a embrasement généralisé et un important panache de fumée, visible même de Montréal.

Un vaste périmètre de sécurité a été établi. Avec l'équipement sur place, il y a eu danger d'explosion à un certain moment.

Le vent a compliqué le travail des pompiers, en plus de transporter des tisons sur les terrains des maisons avoisinantes.

Un message a été envoyé aux résidents à proximité demandant de fermer leurs fenêtres et leur demandant d'éviter d'aller à l'extérieur. La fumée ne serait pas composée de matière dangereuse, mais proviendrait tout de même de combustibles.



Des cendres sont tombées sur une maison près du sinistre | Crédit photo - Courtoisie

Quelque 120 pompiers combattent les flammes. Ceux de La Prairie, Sainte-Julie, Varennes et Chambly sont venus prêter main-forte à leurs collègues de Longueuil. L'opération a montée en niveau d'alarme maximal, ce qui veut dire que tous les pompiers de l'agglomération sont demandés en renfort sur place.

« On a tenté d’occuper le bâtiment, mais c’était trop chaud et la structure était trop instable à ce moment-là alors on a rebroussé chemin. On a continué nos opérations avec des jets à gros débit provenant d’échelles aériennes. » - Mario Martin, chef des pompiers de Longueuil, vers 13h30

Les 350 élèves de l'école primaire Sacré-Coeur, tout à côté, ont été évacués par mesure préventive.

Selon le chef de pompier, Mario Martin, les équipes devront être sur place au moins jusqu'à 18h.

 

