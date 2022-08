Valérie Plante, mairesse de Montréal, a reconnu que le «sentiment de sécurité» est affecté par les évènements violents qui ont fait deux morts par balle lors de deux incidents survenus à trente minutes d'intervalle.

Si tout porte à croire que les incidents sont des règlements de compte entre des membres du crime organisé, Mme Plante a reconnu que le pire «avait été évité».

«Il y aurait pu avoir des victimes innocentes, a affirmé Mme Plante. Montréal ne deviendra pas le terrain de jeu des criminels. C'est non», a martelé cette dernière.

L'urgence est telle que la mairesse Plante dit avoir eu des discussions avec les paliers fédéral et provincial, dans le giron des premiers ministres Justin Trudeau et François Legault, pour obtenir une aide bonifiée dans la lutte montréalaise contre la violence armée.

«Ce n'est pas pour rien que je parle souvent d’argent, c’est qu’on veut assurer la sécurité publique, a déclaré la mairesse en conférence de presse. J’ai parlé avec la vice-première ministre (du Québec), Geneviève Guilbault, avec M. Legault et avec M. Trudeau. […] On a besoin d’avoir de l’aide des autres paliers, un coup de pouce pour en faire encore plus.»

Mme Plante a indiqué qu'une quantité de sujets sont sur la table avec les gouvernements fédéral et provincial, mais qu'aucune mesure exacte n'est établie.

«Ça demande des effectifs. Le crime organisé change et nous aussi. Ce qui est en train de se préparer avec le gouvernement du Québec: il va y avoir la question du recrutement d’effectifs. On va demander une recommandation une solution adaptée à Montréal à l'École nationale de police (ENP)», dit Mme Plante, qui cherche aussi à mettre «plus de travailleurs sociaux sur le terrain».

«Peut-on ainsi libérer plus de policiers et policières?» demande-t-elle.

Avant la sortie de la mairesse, le premier ministre Legault avait signifié son intention de fournir des efforts dans le combat contre la violence armée dans la métropole.

Suite aux 2 meurtres d’hier à MTL, j’ai parlé à la VPM et ministre de la Sécurité publique, @GGuilbaultCAQ, et à @Val_Plante. On ne lésinera pas sur les moyens pour remettre de l’ordre et protéger les citoyens. On appuiera nos forces policières pour que cette violence cesse. pic.twitter.com/MRt2KJj2zh