Les propriétaires montréalais ont été touchés par d’énormes hausses de leur évaluation foncière. En moyenne, la valeur des maisons de la métropole pourrait augmenter de 32% au cours des trois prochaines années.

Ce fut un dur réveil pour Sylvia Bielec lorsqu’elle a reçu son courrier, mercredi.

«Au début, je pensais que c’était une erreur», a-t-elle dit.

Selon la ville, la valeur de sa maison a augmenté de 46% — une hausse de 200 000$ depuis la dernière évaluation.

«Il y une petite augmentation chaque année, et tu as la comparaison avec l’année dernière et tu te dis: “Ok, ça fonctionne” dit-elle. Mais cette année, nous étions complètement surpris.»

Les courtiers immobiliers disent que les nouvelles évaluations sont le reflet de la flambée du marché immobilier depuis les trois dernières années, qui a ralenti, selon Amy Assaad.

«Le marché immobilier des trois dernières années n’est pas représentatif des trois prochaines années, dit-elle. Les taux d’intérêt commencent déjà à avoir un effet négatif et ça semble irresponsable de la ville».

«Ils ne devraient pas ajouter un fardeau financier plus grand aux Montréalais.»

Cependant, ce n’est pas parce que la valeur de votre maison a augmenté de 40% que la facture des taxes municipales augmentera au même niveau.

La Ville de Montréal indique qu’elle ne compte pas augmenter les taxes au-dessus du taux de l’inflation, qui se situe présentement à 7%.

Mme Bielec estime qu’il s’agit tout de même d’une hausse incroyable. «Les propriétaires ne sont pas nécessairement des gens qui sont riches», dit-elle.

«Je demeure dans une maison modeste, l’évaluation de la maison n’était pas très haute… Toutes les fois qu’on nous demande de dépenser 200$ ici, 200$ là, ça s’accumule», a soutenu Mme Bielec à CTV News. Elle a ajouté que malgré la hausse des prix, elle ne s’attend pas à une hausse salariale.

Les hausses des évaluations ne touchent pas seulement les propriétaires — elles pourraient également toucher les locataires, qui subissent directement la hausse des taxes payées par leur propriétaire.

Comment contester l’évaluation

Il existe un moyen pour les propriétaires qui souhaitent contester leur évaluation foncière. Si vous croyez que l’évaluation est injustifiée, vous pouvez demander un ajustement via le site web de la ville.

Cependant, il revient au propriétaire de démontrer l’erreur et de payer les frais d’environ 300$, qui ne sont pas remboursables, et ce, même si vous gagnez votre cause.

Les raisons qui pourraient faire descendre la valeur de votre maison sont notamment les bris, les défauts de construction, les nuisances (pollution), ou encore si la hausse est inappropriée pour votre situation financière (perte de locataire, hausse des prix d’exploitation, prix de vente d’immeubles similaires).

Il est recommandé de vérifier les prix des maisons comparables dans votre quartier avant de contester une hausse de l’évaluation foncière.