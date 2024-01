La Ville de Montréal a présenté son plan pour faire face à un «cocktail météo imposant» lors d'une conférence de presse, mardi après-midi. Une tempête «majeure» est attendue sur le sud du Québec selon une alerte d'Environnement Canada.

À Montréal, une quinzaine de centimètres de neige et de grési étaient attendus au courant de l’après-midi et de la nuit. Une période de pluie verglaçante allait suivre en fin de nuit ou tôt mercredi matin.

À l’avant-plan, en raison de cette situation particulière, la municipalité suggère aux résidents de de privilégier les transports en commun, et si possible, de travailler à la maison, a lancé le porte-parole Philippe Sabourin.

«Un cocktail météo IMPOSANT attendu!», dit Philippe Sabourin de la Ville de Montréal



1000 employés veilleront au déneigement



Dans la mesure du possible, travaillez de la maison demain, dit-il.#tempete #meteoqc #polmtl @NoovoInfo pic.twitter.com/Pdp5Bs9bdc — Étienne Fortin-Gauthier (@EtienneFG) January 9, 2024

«On est préoccupés par la situation [...] il y a des variables qu’on ne contrôle pas», a prévenu le porte-parole.

«Plus de neige? Plus de pluie, verglas et grésil? Il va falloir qu’on s’adapte», a-t-il lancé. «On s’attend à ce que les conditions soient difficiles, «autant pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes.»

Plus de 1000 employés sont dépêchés pour manœuvrer les équipements qui sillonneront les trottoirs et les rues.

«Nos équipes auront une obsession sur les trottoirs.» - Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal

Le mélange d’une accumulation rapide de neige et de glace pourrait rendre les surfaces glissantes, comme les routes, les rues et les trottoirs, explique Environnement Canada. De la roche et du sel pour faire fondre la neige seront étendus sur les 10 000 kilomètres du réseau routier montréalais.

Les efforts de la Ville portent notamment sur les endroits «névralgiques», comme les accès aux centres hospitaliers et aux postes de quartier. Au centre-ville, les rues fortement inclinées seront sillonnées chaque demi-heure.

De plus, des élagueurs seront également sur le terrain afin de prévenir les bris liés aux vents et aux branches glacées par le verglas.

Rappelons que l’hiver dernier, le Québec avait été frappé par une importante tempête de verglas qui avait privé plus d’un million de foyers d’électricité. Le Grand Montréal et l’Outaouais avaient été les régions les plus touchées par la tempête.

L’ancienne présidente-directrice générale d’Hydro-Québec avait prévenu à l’époque que d’autres événements comme celui-ci allaient se produire dans le futur.

La métropole avait été encombrée de glace, d’arbres et de branches. Le nettoyage complet avait requis plusieurs semaines de travail.