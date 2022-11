Le Service de police de Laval (SPL) confirme avoir retrouvé le corps d'un bébé qui était disparu dans la rivière des Mille-Îles, vendredi.

Le corps de l’enfant d’un mois a été retrouvé près du lieu de l’accident où la voiture a été submergée, a rapporté l’agente aux affaires publiques du SPL, Stéphanie Beshara.

«L’identité [du bébé] reste toujours à confirmer», a-t-elle ajouté.

Le poupon était disparu depuis vendredi après-midi, lorsqu'une mère a plongé dans la rivière des Mille-Îles à bord d'un véhicule dans lequel se trouvaient aussi deux enfants. Les services d'urgence ont pu secourir la femme dans la trentaine et une fillette de 4 ans.

La mère, 40 ans, demeure dans un état critique et n’a pas encore été rencontrée par les policiers. La fillette est quant à elle hors de danger et elle est de retour avec son père et sa famille.



«On a certains éléments qui nous portent à croire qu’il s’agirait potentiellement d’un geste volontaire de la part de la mère […] Toutes les hypothèses sont étudiées, autant criminelles qu’accidentelles», a rapporté l’agente Beshara.

Un appel au 9-1-1 a été reçu vendredi vers 16h45 pour signaler la présence d'un véhicule en partie submergé dans la rivière près de l'intersection entre la rue des Érables et le chemin Saint-Antoine, à la limite des quartiers Laval-sur-le-Lac et Laval-Ouest.

Plus d’une vingtaine de policiers du SPL, des plongeurs et un hélicoptère de la Sûreté du Québec (SQ), le Service de sécurité incendie de Laval, ainsi qu’une cinquantaine de résidents ont participé aux recherches au cours des deux derniers jours.

Du soutien émotionnel sera offert aux personnes qui étaient présentes lors de la découverte du bébé.

L’enquête est toujours en cours.

Besoin d'aide pour vous ou un proche?

Ligne téléphonique de prévention du suicide: 1 866 APPELLE (1 866 277-3553)

Ligne Info-Social du gouvernement du Québec (811)

Site d'aide et de prévention (suicide.ca)

Centre de prévention du suicide du Québec (cpsquebec.ca)

Association québécoise de prévention du suicide (aqps.info)

Avec des informations de la Presse canadienne.