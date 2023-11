Depuis le début du mois d'octobre, des résidents de Sainte-Rose ont noté la disparition de multiples décorations d'Halloween sur leur perron, dont plusieurs citrouilles.

Par Corinne Prince, Courrier Laval (Initiative de journalisme local)

Plus que le simple bris de citrouilles à la veille d'Halloween, des décorations ont été volées dans le quartier de nombreuses semaines avant le jour J.

Maggie Larocque, citoyenne du Vieux Sainte-Rose depuis deux ans, a témoigné de son expérience le mercredi 11 octobre sur le groupe Facebook Spotted Laval Ste-Rose Qc et alentours.

Au lendemain de l'installation des décorations d'Halloween de Maggie Larocque, un panier de fleurs avait déjà disparu alors qu'elle prenait une marche avec son chien.

S'en est suivi une série de vols d'items résultant en un arrangement où cinq des huit décorations s'étaient volatilisées, un jour après l'autre.

«Se faire voler une fois, c'est une chose, mais là, que ce soit arrivé quatre, cinq fois d'affilée, que ce soit quatre, cinq personnes qui nous volent… ce n'est pas un buffet.»

Sous sa publication, les témoignages similaires affluent.

Dominique Fortin, propriétaire du salon de coiffure Les Mèches Rebelles, ajoute: «C'est pour cette raison que je ne m'ai plus aucune décoration d'Halloween…Je suis tannée de ramasser la citrouille dans la vitrine, éclatée sur ma galerie ou bien volée. Après 20 ans, j'ai compris. C'est pas des blagues. L'été, je suis obligée d'attacher littéralement les pots de fleurs et à Noël, le sapin sur la galerie.»

En raison du vandalisme fréquent, plusieurs citoyens et commerçants choisissent souvent de ne plus décorer ou de ne décorer qu'à la veille de l'Halloween.

«C'est vraiment dommage parce que, du coup, on est moins nombreux à vouloir décorer, par peur de se faire voler nos affaires», témoigne Anaïs Cazenave, citoyenne de Sainte-Rose s'ayant fait voler trois citrouilles.

«Je pense que je vais décorer la veille ou l'avant-veille, mais pas plus. Je vais racheter d'autres citrouilles pour que mes filles puissent les creuser, mais c'est tout.» -Anaïs Cazenave, citoyenne de Sainte-Rose

«On aime vraiment beaucoup le Vieux Sainte-Rose et on veut rendre l'ambiance bien, parce que notre quartier est très beau, explique Maggie Larocque. Surtout à Laval, c'est l'un des seuls quartiers qui a ce cachet-là et on veut rendre ça mignon. On s'est fait pillés, c'est la sensation qu'on a eue.»

Peu de temps après son témoignage web, des citrouilles étaient de retour sur le perron de la mère de famille, données par une citoyenne touchée par son histoire.

«C'était vraiment gentil, commente Mme Larocque. On a un peu retrouvé foi en l'humanité.»

Les deux Lavalloises avec lesquelles le Courrier a discuté n'ont pas porté plainte au Service de police de Laval en raison de la banalité de l'acte. Si l'ensemble des citoyens affectés par cette problématique prenaient parole, est-ce que le quartier en bénéficierait?