Une femme dans l'est de Montréal est accusée d'élever des chats et des chiens dans son appartement dans des conditions épouvantables. Les militants des droits des animaux et son propriétaire condamnent la manière dont les animaux ont été traités.

Un voisin immédiat a été le premier à sonner l'alarme au sujet d'un nombre inhabituel de chats et de chiens dans l'appartement de la rue Lepailleur, près du tunnel Louis-Hyppolyte-La Fontaine.

«Traiter les animaux de la manière dont ils ont été traités, c'est tout simplement horrible», dit le voisin qui ne voulait pas être identifié.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Le gestionnaire de l'immeuble a rapidement compris qu'il y avait probablement une élevage illégal d'animaux de compagnie.

«Une fois que j'ai fait le rapprochement, j'ai pu réaliser que ce n'était pas un simple propriétaire d'animaux de compagnie ; il se passait autre chose», a déclaré Giancarlo Carangelo, agent chez Carangelo Management.

L'élevage d'animaux en vue de la revente est illégal à Montréal.

Un groupe de sauveteurs de chats a découvert que la locataire vendait de jeunes pitbulls et des chats de Bengal en effectuant des recherches en ligne.

«Nous avons fini par découvrir sur Facebook qu'elle avait en fait publié plusieurs portées, plusieurs portées tous les quelques mois, ce qui représentait beaucoup d'animaux sur lesquels elle capitalisait, et probablement très coûteux aussi», a déclaré l'un des sauveteurs qui a préféré rester anonyme.

«Nous l'avons en fait contactée pour lui demander si elle avait des Bengals», a déclaré Susan Mackasey, fondatrice de PetitsPawz Cat Refuge.

«Nous savions qu'elle élevait des animaux, nous avions son nom, nous avons fait un peu d'enquête et avons trouvé sa page Facebook et sa page Instagram où elle élevait activement les chats», a déclaré Mme Mackasey.

Les deux ont pu sauver le chat de Bengal abandonné, qui a dû être traité pour une infection cutanée qu'ils estiment être due à la négligence.

Les occupants de l'appartement, deux adultes et quatre enfants, ont quitté l'appartement le 1er juillet.

Lorsque le gestionnaire de l'immeuble est entré plusieurs jours plus tard, il a trouvé la propriété en ruines.

«Dès que nous avons ouvert la porte, nous avons senti l'odeur des excréments d'animaux, très, très forte, et à mesure que nous avancions dans la propriété, cela devenait de pire en pire», a déclaré M. Carangelo.

Il a fallu à une équipe près d'une semaine pour nettoyer et désinfecter la propriété, pour un coût de plus de 3 000 $. M. Carangelo doute qu'il puisse récupérer le coût du nettoyage.

CTV News Montréal a tenté de contacter l'ancienne locataire, qui n'a pas répondu à notre demande d'entrevue.