La maison Rouge du monastère des Ursulines au centre-ville de Trois-Rivières sera réaménagée au coût de 13M$. Le conseil de ville a adopté la résolution à l'unanimité mardi soir.

La Ville avait acquis le bâtiment en mai 2022 dans le but de donner une 2e vie à ce site patrimonial qui a autrefois servi d'école pour jeunes fille et d'hôpital au fil des ans.



Les élus promettent de préserver l’intégrité architecturale du bâtiment. La somme octroyée servira à mettre la bâtisse aux normes. Une opération de désamiantage aura lieu et les systèmes de ventilation et de sécurité incendie seront revus. Des locaux seront aussi reconvertis en bureaux et en salles pour les futurs occupants.

La Ville compte ensuite louer les locaux et ainsi, regagner les 13M$ investis pour en faire au final un projet à coût nul. Elle affirme être déjà sur le point de s'entendre avec des institutions en santé et en éducation de la région pour la location des lieux. Des subventions seront par ailleurs demandées au ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie ainsi qu’auprès d’Hydro-Québec.