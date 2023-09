La 16e édition des Défis du Parc au Parc National de la Mauricie a attiré plus de 3000 personnes.

On y a présenté des activités sportives sur deux jours : vélo de route, course et marche. La météo était aussi favorable. La pluie annoncée ne s’est jamais concrétisée.



Beaucoup de femmes et de touristes

Les femmes s'y sont inscrites en grand nombre cette année. Selon les données compilées, 35% des cyclistes étaient des femmes et 61% des participants à la course en sentier également.

Les organisateurs sont heureux de la vitrine qu’offre l’événement pour la région. 84% des personnes inscrites cette année provenaient de l’extérieur de la Mauricie.

Épreuves présentés aux Défis du Parc 2023 :

Vélo de route 57km et 105km

Course de sentiers 7km et 14 km

Course des jeunes 2km

Marche 4km

