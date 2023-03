Le programme Propulsion, lancé par Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières, a permis la création de 360 nouvelles places en garderie en 2022.

60 nouveaux milieux ont vu le jour, un objectif qui avait été fixé pour deux ans, mais qui a été atteint en un an. Si l'on tient compte des fermetures, ce sont 323 nouvelles places nettes de plus. «Après plusieurs années plus difficiles où le bilan annuel des places créées en services de garde éducatifs en milieu familial à Trois-Rivières a été négatif, l’initiative a contribué à renverser la tendance», affirme IDÉ dans un communiqué de presse.

Devant ce succès, le programme Propulsion est reconduit. IDÉ vise la création de 30 milieux pour l’édition 2023, en plus de contribuer au financement d’évènements destinés à la valorisation de la garde en milieu familial.

Le programme octroie un montant de 4600$ aux personnes ouvrant un service de garde reconnu par l’un des deux bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial, soit le CPE Le Cerf-Volant et le CPE Les Petits collégiens.