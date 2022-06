Le Séminaire de Trois-Rivières et le Collège Marie-de-l ’Incarnation obtiennent une subvention pour la création d’infrastructures sportives et récréatives scolaires.

Dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur (PSISRSES), le gouvernement a sélectionné deux projets dans la région. Le Collège Marie-de-l ‘Incarnation recevra l’aide financière maximale pour un projet, soit 5 millions de dollars, pour la création d’un centre sportif. « Quand j’ai fait l’annonce, j’ai senti une clameur dans toute l’école. Pour nous c’est la suite logique de tout ce que nous offrons déjà pour les élèves », affirme Mme Élizabeth Jourdain, directrice générale du Collège Marie-de-l’Incarnation.

Le Séminaire de Trois-Rivières, quant à lui, recevra 1,7 million de dollars pour la construction d’un gymnase à toiture végétalisée. « Sans la contribution financière du ministère, je ne pense pas que nous aurions pu aller de l’avant avec un projet comme celui-ci », explique M. Dany Dallaire, directeur général du Séminaire Saint-Joseph.

C’est M. Jean Boulet, ministre responsable de la Mauricie qui en a fait l’annonce en peu plus tôt ce matin au nom de la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest. « Ça nous permet de faire le message que la persévérance scolaire et la réussite éducative sont des concepts importants. Avoir des environnements de qualités pour pratiquer des activités c’est un incontournable humain et sociable », commente M. Boulet.

Parmi les conditions d’admissibilités à la subvention, le projet devait être accessible, non seulement aux élèves, mais aussi aux citoyens. « Il a fallu faire des choix permis les projets. Les critères essentiels étaient la qualité des projets et la possibilité de rendre ces infrastructures accessibles. C’est important que les citoyens qui vivent dans les quartiers environnants puissent aussi en bénéficier », explique le ministre Jean Boulet.

À travers le Québec, le gouvernement a investi près de 175 millions de dollars pour réaliser 81 projets dans 16 régions du Québec.