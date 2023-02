La pêche aux poulamons va prendre fin dimanche prochain sur la rivière Sainte-Anne. Malgré le redoux, le couvert de glace est encore très sécuritaire pour ces dernières journées de pêche, avec 30cm d'épaisseur.

L'Association des pourvoyeurs affirme déjà que le bilan 2023 sera positif. Son président, Steve Massicotte s’attend à franchir le cap des 75 000 visiteurs, ce qui la réjouit compte tenu de l’installation tardive des 425 cabanes. «Ça va être une bonne année. C’est sûr qu’avec le temps des Fêtes qu’on a manqué, on a peut-être 15 000 personnes en moins cette année. On devrait jouer autour de 75 000 visiteurs cette année, ce qui est excellent dans les circonstances.», explique M.Massicotte.



Une première saison entièrement sans mesure sanitaire

Cette 85e édition marquait le retour complet à la normale, sans mesure sanitaire du début à la fin de la saison. Si les dernières années avaient favorisé les petits groupes familiaux en raison des contraintes imposées par la Santé publique et le gouvernement du Québec, les pourvoyeurs ont vu revenir cette année les gros groupes d’amis ou de collègues de bureau. Le tourisme international aussi a repris, avec notamment des voyageurs du Cameroun et d’Haïti qui sont venus découvrir les plaisirs de l’hiver québécois la semaine dernière. «Ils ont même joué sur nos patinoires extérieures pour voir c’était quoi le hockey. On aime ça faire découvrir notre village de pêche.», raconte avec enthousiasme M. Massicotte.



Retour de la grande roue pour le 90e anniversaire?

La grande roue installée pour le Festival de la pêche a aussi été un succès avec environ 1200 entrées. Le froid glacial avait forcé l’annulation de l’activité le vendredi, mais les visiteurs ont été nombreux le samedi et dimanche. Steve Massicotte se promet d'ailleurs déjà de ramener éventuellement le manège à Sainte-Anne-de-la-Pérade. «Si ce n’est pas l’an prochain… En tout cas, on espère pour le 90e [anniversaire] avoir une grande roue.», avance Steve Massicotte.

Foire brassicole ce weekend

La foire brassicole aura lieu pour ce dernier weekend de pêche. Sept microbrasseries seront présentes sur la glace samedi après-midi pour faire découvrir des produits régionaux aux visiteurs. Il y aura également les jeux gonflables, une mini ferme et des tours de poney.