Le projet de réfection du quartier général de la police à Trois-Rivières, sur le boulevard des Forges, ne fait pas l'unanimité au sein des élus.

Mardi, lors de la séance du conseil, François Bélisle du district Pointe-du-Lac, a déjà fait savoir qu'il demandera éventuellement un vote sur la question.

Tout le monde s'entend pour dire qu'il faut rénover le bâtiment, mais l'ampleur des travaux et de la facture suscitent des débats animés.

Les conseillers Pierre-Luc Fortin et Luc Tremblay croient aussi qu'il faudrait un projet plus modeste, d'autant plus que les coûts risquent encore d'augmenter d'ici la fin du projet en raison de l'inflation.