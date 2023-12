La Ville de Trois-Rivières recycle les résidus de béton depuis 10 ans maintenant. Une pratique qui s'inscrit parfaitement dans les principes de l'économie circulaire. Ce nouveau modèle économique qui vise à recycler, réutiliser ou réparer les produits et matières premières le plus longtemps possible. Nous avons eu un accès exclusif au site des opérations pour en savoir plus sur cette technique.

Au cours de l'année, les équipes des travaux publics ramassent des résidus de béton pour les entreposer sur un site situé sur le chemin Bradley dans le secteur Sainte-Marthe-du-Cap. Ils seront ensuite concassés grâce à la machinerie et réutilisés à d'autres fins.



«Quand la ville fait des chantiers pour enlever la chaussée, refaire des trottoirs et du béton, on apporte les résidus ici en matériaux granulaires et ensuite ces matériaux là sont concassés pour les réutiliser dans des travaux d'excavation ou de nouveaux trottoirs par exemple», explique le porte-parole de la Ville, Mikaël Morrissette.

Sauver des coûts et protéger l’environnement

Cette pratique permet à la Ville de réduire l'enfouissement de matières résiduelles ce qui a des avantages sur le plan financier et environnemental. Les sites d'enfouissement requièrent de grands espaces qui sont appelés à être contaminés par l'émanation du méthane, un puissant gaz à effet de serre. Cela contribue, en partie, à augmenter le réchauffement climatique selon Environnement Mauricie. La valorisation de résidu de béton aide aussi à éviter l'extraction des ressources non-renouvelables.

«Enfouir coûte de plus en plus cher. On le voit sur le compte de taxe pour la gestion des matières résiduelles. Une ville qui trouve des solutions pour réduire l'enfouissement va avoir des avantages au niveau des redevances qu'elle va toucher financièrement de la part du gouvernement. Donc, les villes qui ne font aucun effort, vont payer une facture plus salée et c'est les citoyens qui vont payer en bout de ligne sur leur compte de taxes», soutient Lauréanne Daneau, la directrice générale d'Environnement Mauricie.

«C'est certain qu'il y a des coûts de transports, mais on réduit les coûts d'enfouissement et c'est moins cher de pratiquer le concassage que d'acheter du neuf», ajoute M. Morrissette.

Pour l'année 2023, la Ville a recyclé plus de 28 000 tonnes de béton ce qui lui a permis d'économiser 450 000 $. Étant donné que la Ville s'adonne à cette pratique depuis 10 ans, la ville a sauvé des millions de dollars qui ont été investis dans d'autres projets.

Le citoyen peut jouer un rôle

De plus en plus de municipalités vont dans cette direction, mais dans le domaine du privé, le recyclage du béton est encore assez nouveau. Mme. Daneau tient à rappeler aux citoyens qu'ils peuvent contribuer à rendre cette pratique plus populaire.

«Quand on a une entrée d'asphalte à refaire à la maison, on peut demander à l'entrepreneur s'il utilise des résidus recyclés et lorsqu'on fait la demande ça l'envoie un message aux entrepreneurs. Comme quoi, ça fait partie des demandes et des attentes des clients», raconte-t-elle.

Même si le concept d'économie circulaire existe depuis plusieurs années, les villes ont encore du chemin à faire pour maximiser l'utilisation de ses ressources et réduire le gaspillage. Selon Environnement Mauricie, le prochain défi pour Trois-Rivières est de trouver des solutions pour la gestion des encombrants qui sont, pour l'instant, très difficile à valoriser.

Voyez le reportage de Valérie Gendron dans la vidéo.