Aluminerie de Bécancour (ABI) va agrandir sa fonderie, ce qui permettra à l’entreprise d’augmenter sa production.

L’entreprise détenue conjointement par Alcoa et Rio Tinto a annoncé, lundi, ses projets estimés à 73 millions $. Il s’agit du plus important investissement à cette usine depuis le long conflit de travail qui avait perturbé ses activités en 2018 et 2019.

«Cet investissement est historique et permettra à notre aluminerie d'accroître sa compétitivité», a commenté le président-directeur général de l'Aluminerie de Bécancour, Christian Fortin, dans un communiqué.

Le projet prévoit la construction d’un nouveau bâtiment de 35 000 pieds carrés qui accueillera une nouvelle machine à couler des gueuses. L’investissement permettra une plus grande production de produits «à valeur ajoutée», principalement de plaques de laminage.

Les travaux de construction débuteront ce mois-ci. L’entreprise prévoit une mise en service des équipements pour 2024 afin d’entamer la production au début de l’année 2025.

L’investissement assure la «pérennité» de l’usine, selon le syndicat qui représente ses quelque 1200 employés. «Cet investissement était rendu nécessaire afin de se positionner pour obtenir des investissements encore plus importants», juge Éric Drolet, président du syndicat des travailleurs de l’Aluminerie de Bécancour, associé aux Métallos.