Deux personnes ont été arrêtées en Mauricie hier concernant les des «fraudes grands-parents». Ce sont des citoyens de Ste-Anne-de-la-Pérade et de Batiscan qui ont alerté les policiers, affirmant avoir reçu un appel d’un présumé petit-fils qui aurait des ennuis. Un complice se faisant passer pour un avocat demandait ensuite de venir en personne au domicile pour récupérer des sommes de 4 000$ à 4500$ en frais.

Le véhicule des présumés fraudeurs, un Honda CRV gris 2018, a été localisé jeudi après-midi sur la route 138 aux limites de Ste-Anne-de-la-Pérade et de Batiscan. Les suspects arrêtés sont un homme de 25 ans de Blainville et un homme de 26 ans de Gatineau. En plus de la voiture, les policiers ont saisi plusieurs milliers de dollars en argent comptant, des cellulaires et des cartes SIM.

Selon les policiers, trois personnes auraient mordu à l'hameçon et donné les sommes demandées. Au total, une dizaine de tentatives de fraude auraient été effectuées dans la MRC des Chenaux et cinq autres, dans la MRC de Portneuf. L'enquête se poursuit afin de savoir s'il y a d'autres victimes et s'ils ont sévi ailleurs dans la région ou la province.