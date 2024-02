Une semaine après l'accident qui a coûté la vie à trois personnes sur l'aurotoute 30, la Ville de Bécancour souhaite des actions concrètes et rapidement du Ministère des transports et de la mobilité durable du Québec (MTQ) pour améliorer la sécurité sur cette artère importante.

Les conseillers municipaux ont adopté en séance lundi soir une motion pour demander au MTQ d'accroître aussitôt que possible la sécurité de l'autoroute 30.

Les élus souhaitent que l'étude d'opportunité lancée l'automne dernier par le MTQ sur la 30 soit accélérée, afin que les résultats soient connus le plus vite possible. La Ville veut ainsi que des solutions temporaires puissent être mises en place bientôt.

À plus long terme, les élus ont déjà expliqué qu'ils demandent le doublement de l'autoroute 30, au moins pour la portion entre l'autoroute 55 et le boulevard Bécancour.

Par ailleurs, la Sûreté du Québec et les contrôleurs routiers ont mené une opération en sécurité routière sur l'autoroute 30, mardi, notamment grâce à une force présence. Au cours de cette opération, huit constats d'infractions ont été donnés, soit la moitié à conducteurs de véhicules de promenade et l'autre moitié à des conducteurs de véhicules lourds. Six de ces constats étaient pour une non-immobilisation à un feu rouge, un pour l'utilisation du cellulaire au volant et le dernier pour le non-port de la ceinture de sécurité.