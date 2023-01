Bell Cause pour la cause a annoncé jeudi le versement de 1 million de dollars en dons à 10 collèges, universités et cégeps canadiens pour leurs initiatives en santé mentale dans le cadre de sa campagne vers la Journée Bell Cause pour la cause, prévue le 25 janvier 2023.

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et l’École de technologie supérieure (ETS) à Montréal font partie des bénéficiaires.



«Le soutien accordé par Bell nous permet de mieux agir en mettant sur pied un projet de brigade de bienveillance», s’est réjoui Christian Blanchette, recteur de l’UQTR, par le biais d’un communiqué. «Cette initiative s’ajoutera aux précieuses ressources disponibles à l’UQTR pour accompagner les personnes en difficulté, les aider à profiter pleinement de leur aventure universitaire et à atteindre leurs objectifs.»

Selon Bell Cause, ces dons qui proviennent de son Fonds postsecondaire Bell Cause sont conformes à la Norme nationale du Canada sur la santé mentale et le bien-être des étudiants du postsecondaire ou au Plan d’action sur la santé mentale étudiante à l’enseignement supérieur du Québec.

À ce jour, Bell Cause dit avoir versé plus de 5 millions de dollars à des établissements postsecondaires canadiens, dont plus de 3 millions de dollars en dons de lancement à plus de 125 collèges, universités et cégeps au début de 2021.

Le processus de candidature pour le Fonds postsecondaire Bell Cause pour la cause de 2023 commencera en juillet 2023.

Bell a annoncé au début de janvier 2023 l’ajout d’un versement additionnel de 10 millions de dollars à des programmes de santé mentale avant la journée Bell Cause pour la cause, dans le cadre du lancement de sa campagne de sensibilisation annuelle.

L’initiative Bell Cause pour la cause coïncidera avec la Journée nationale de la santé mentale au Canada, le 25 janvier 2023. À cette date, Bell voudra avoir amassé 155 millions de dollars pour les programmes canadiens de santé mentale. Le versement de 10 millions de dollars remplacera le don de cinq cents auparavant versé par Bell pour chaque interaction #BellCause faite lors de la Journée Bell Cause pour la cause, avait souligné l’entreprise de télécommunications dans un communiqué.

La nouvelle campagne de Bell Cause pour la cause s’intitule «On doit changer ça».

D’après les données recueillies par Bell Cause pour la cause,

Plus de 200 Canadiens font une tentative de suicide chaque jour, et 12 en meurent;

56 % des personnes en difficulté dans ce pays ne reçoivent pas l’aide dont elles ont besoin;

Un Canadien sur quatre connaît des niveaux élevés d’anxiété;

Le nombre de décès par surdose d’opioïdes au Canada a augmenté de plus de 90 % durant la pandémie. Il est maintenant de 20 par jour.

Bell Cause pour la cause invite la population à emboiter le pas en continuant la conversation sur la santé mentale, en guidant son entourage vers des ressources, en encourageant une initiative ou un événement en soutien à la santé mentale et en utilisant le mot-clic #BellCause dans ses échanges.

L’édition 2023 de Bell Cause pour la cause prend place dans un contexte où le pays de sort tranquillement de la pandémie, non sans séquelle. Un aîné canadien sur huit rapporte avoir été en proie à des sentiments dépressifs pendant la pandémie, révélait une étude en décembre 2022, ce qui permettait de quantifier pour une première fois le phénomène.

La situation était encore pire parmi ceux qui avaient déjà été victimes de dépression, puisque 45% des membres de ce groupe rapportaient être déprimés à l'automne de 2020.

L'étude publiée par des chercheurs de l'Université de Toronto dans l'International Journal of Environmental Research and Public Health s'appuie sur une enquête menée auprès de plus de 22 600 adultes plus âgés au Canada.

Avec de l'information de La Presse canadienne.

Note de la rédaction: La chaîne Noovo et le média Noovo Info appartiennent à Bell Média, filiale de BCE.