Aucune décision n'est encore prise par les élus de Trois-Rivières quant à savoir ce qui fera les frais du couperet en vue de boucler le budget cette année, mais ce qui a coulé des réunions préparatoires fait déjà réagir plusieurs citoyens.

Les bibliothèques



L'avenir des bibliothèques fait l’objet de discussions. Doit-on couper des heures d’ouverture? Doit-on en fermer? La bibliothèque La Franciade du secteur St-Louis-de-France a été nommée dans les médias par des conseillers. Aussitôt, des résidents du secteur ont commencé à se regrouper sur les réseaux sociaux pour faire part de leurs inquiétudes à leur conseillère municipale, Geneviève Auclair. Ils réfléchissent actuellement à l’idée de se présenter à une séance du conseil de ville pour exprimer leur opinion.



« C’est clair pour nous que ce n’est pas une solution. Est-ce qu’on peut nous laisser cette activité-là gratuite? Ce n’est pas tout le monde qui est capable financièrement d’aller aux événements de la ville aussi. Les gens de St-Louis, ce qui demandent, c’est de trouver une autre solution. C’est notre culture. C’est là que les enfants développent leur goût pour la lecture et l’écriture.»

Chantale Hardy, citoyenne du secteur St-Louis-de-France



Jointe par l’équipe de Noovo info, la conseillère du district de St-Louis-de-France, Geneviève Auclair, n’a pas voulu commenter le dossier, puisqu’aucune décision n’est encore arrêtée. Par contre, elle affirme que la fermeture n’est pas une option envisageable pour elle et que d’autres conseillers abondent dans le même sens.

Les piscines

Côté piscines, il y a cinq fermetures de piscines extérieures dans l'air, en plus de la réduction de 50% de la superficie de la piscine de l'Expo et de la révision du projet d’un nouveau bassin dans le bas du Cap. Voilà qui questionne le « Groupe de baigneurs et nageurs de Trois-Rivières » qui s'est formé sur Facebook lors de la dernière campagne électorale. Il se demande quelle est réellement la vision de la ville à long terme. Il souhaiterait qu’une conférence de presse ait lieu sur le sujet.



« On parle de beaucoup d’argent, mais j’ai l’impression qu’on parle pas assez des besoins. Faudrait qu’ils s’adressent à la population pour dire quel est le plan directeur vis-à-vis des piscines. Je reviens à mon point de base : les piscines intérieures. Il y a un besoin criant pour les sportifs, pour les nageurs, pour les cours de natation pour les enfants, pour les personnes âgées et pour former des sauveteurs. »

Daliane Guimond, porte-parole du Groupe de baigneurs et nageurs de Trois-Rivières



Autres sujets sur la table du conseil de ville

Parmi les autres sujets qui font l’objet de discussions en ce moment, notons la révision du projet de rénovation de la Salle J.-Antonio Thompson, dont les coûts ont explosé. Il a aussi été question de diminuer le nombre d’heures de glace louée aux arénas privés pour le hockey mineur. À l’inverse, la contribution de la Ville au transport en commun pourrait être revue à la hausse. Noovo info apprenait cette semaine que la STTR aurait besoin d’une augmentation de 3M$ pour contrer l’inflation. Le maire Jean Lamarche a affirmé un peu plus tôt ce mois-ci que le nombre de séances de travail sur le budget a été augmenté, étant donné les choix difficiles à faire pour les élus.

Rappelons que selon des propos tenus par le conseiller du district des Estacades Pierre-Luc Fortin, la hausse de taxes pourrait atteindre jusqu’à 6% à Trois-Rivières. Le budget devrait être adopté le 14 décembre prochain.