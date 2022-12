C'est le début des travaux pour l'élargissement des voies de l'autoroute 55, entre l'échangeur du boulevard des Acadiens et l'autoroute 20, à Bécancour.

C'est ce qu'ont a annoncé la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, et le député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel.

«L'autoroute 55 constitue un corridor de transport névralgique pour la région. Le doublement des voies représente la solution permanente qui répondra aux besoins de la population. Conformément à notre engagement, nous avons amorcé les travaux en 2022!» a lancé la ministre Guilbault.

Depuis le 19 décembre, les premières interventions ont été effectuées au niveau du tronçon de l'autoroute situé entre Bécancour et Sainte-Eulalie. Ces travaux, qui constituent principalement du déboisement, seront réalisés sans entrave.

Cet ajout sur l'autoroute permettra d'augmenter la sécurité des usagers et la fluidité de la circulation. En plus, ils prévoient de réaménager quatre intersections situées sur le tronçon concerné.

«La sécurité des usagers a toujours été notre préoccupation principale et c'est la raison pour laquelle j'appuie depuis le tout début le projet de doublement de l'autoroute 55, qui franchit aujourd'hui une autre étape importante», a déclaré le député de Nicolet-Bécancour.

Les travaux se dérouleront jusqu'en 2028 et des mises en service seront faites progressivement à partir de 2025.

«Le doublement de l'autoroute 55 est un projet d'envergure et d'importance stratégique pour notre région, et chaque nouvelle étape franchie nous rapproche d'une inauguration dans les prochaines années», a indiqué André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec.

Rappelons que le gouvernement du Québec a investi 340 millions de dollars dans ce projet routier.

Voyez le reportage de Rébecca Pépin dans la vidéo.