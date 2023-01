La saison de pêche des petits poissons des chenaux est enfin lancée à Sainte-Anne-de-La-Pérade!

On peut s'attendre à ce que le village de pêche de la rivière Sainte-Anne soit au maximum de sa capacité avec près de 400 chalets d'ici la fin de semaine prochaine. Les automobiles pourront circuler sur la rivière à partir de mercredi. « Les patinoires sont en préparation et la circulation automobile va commencer ce matin. On commence aussi l'installation des plus gros chalets, donc le village va être fin prêt pour le week-end », explique Steve Massicotte, président de l'Association des pourvoyeurs.

Grâce aux températures froides des derniers jours, le couvert de glace a maintenant de 17 pouces. « On est très fière d'avoir enfin vaincu dame nature ! La rivière est gelée sur 100% de sa superficie donc le couvert de glace est sécuritaire », affirme M. Massicotte.

Plusieurs acticités à venir

Afin de souligner la 85e édition, il y aura une grande roue sur le site dans les premiers jours du festival qui aura lieu du 4 au 19 février prochain.

Des patinoires et une glissade seront également accessibles en tout temps. Les week-ends, des tours de poney, des jeux gonflables, du maquillage pour enfants, du mini-putt et du billard-soccer seront disponibles pour les familles. De nombreux chansonniers viendront aussi agrémenter la fête.