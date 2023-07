Ruba Ghazal pense que la Ville de Trois-Rivières fait fausse route dans le dossier du parc industriel Carrefour 40-55.

De passage en Mauricie, la candidate comme co-porte-parole de Québec solidaire juge impensable que la Ville accepte de détruire des milieux humides pour son projet.

Elle se range derrière les citoyens qui ont démontré leur opposition au projet cette semaine.

Celle qui est aussi députée de Mercier estime qu'il s'agit d'une façon de faire les choses qui est d'une autre époque.

«Est-ce que c'est possible, pour les entreprises qu'on veut faire venir, d'aller densifier d'autres secteurs où il n'y a pas de milieux naturels à détruire? C'est ça la solution intelligente à faire. Il faut qu'il y ait de la transparence, il faut qu'il y ait un dialogue, les citoyens sont pleins de solutions, mais prendre des décisions comme on faisait dans les années '50, on va se mordre les doigts, on ne peut pas faire ça. Pas aujourd'hui», a-t-elle laissé entendre.