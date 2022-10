Ça a été le branle-bas de combat ce weekend dans le comté de Laviolette–Saint-Maurice, où 100 des 700 personnes affectées aux élections se sont désistées à cause de la COVID-19.

Le directeur de scrutin, Guy-Luc Beaupré, a dû épuiser sa banque de remplaçants. Il se félicite d'avoir planifié une liste de substituts plus grande que celle qui était exigée par le gouvernement. Ces personnes avaient déjà reçu la formation nécessaire. Le vote devrait donc tout de même se dérouler rondement dans la circonscription ce lundi.

Voter avec son enfant

C'est congé scolaire ce lundi, puisque plusieurs bureaux de vote se trouvent dans des gymnases d'école. Élections Québec en profite pour vous inviter à amener vos enfants voter de façon ludique. Le gouvernement a prévu des «petits bureaux de vote». Une seule question est posée: « Que fais-tu pour être un bon ou une bonne citoyenne?» Les jeunes auront quatre choix de réponses.

À lire également : Élections Québec 2022: les luttes importantes

Portrait de la Mauricie

À la dissolution de l'Assemblée nationale, la Mauricie et Nicolet-Bécancour étaient entièrement représentés par la CAQ. La région comptait aussi deux ministres. D'abord, Sonia Lebel, la députée sortante de Champlain, était présidente du Conseil du trésor et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale. Puis, du côté de Trois-Rivières, Jean Boulet était ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Il était aussi ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

Les conservateurs d'Éric Duhaime espèrent faire une percée en Mauricie, avec notamment deux candidats bien connus dans la région: le président de l'Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne, Steve Massicotte et l'ancien maire de La Tuque, Pierre-David Tremblay.

Portrait au Québec

Au Québec, au moment de lancer la campagne électorale, la CAQ avait un total de 76 députés. Le Parti libéral, mené par Dominique Anglade, comptait 27 représentants. Québec solidaire avait dix députés, dont ses deux porte-paroles Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé. Il y avait également sept péquistes et une députée conservatrice, soit la transfuge Claire Samson,qui a choisi de ne pas se représenter.

À lire également :