La concentration de coliformes fécaux dans le fleuve St-Laurent est préoccupante.

Selon une étude menée par le laboratoire Lampsilis de l’UQTR, en partenariat avec la Table de concertation régionale de l’estuaire fluvial du Saint-Laurent (TCREF) et le Comité ZIP Les Deux Rives, entre 2020 et 2022, la qualité de l’eau a atteint des sommets dramatiques à Trois-Rivières et dans la MRC des Chenaux.

75 points d’échantillonnage ont été analysés par les chercheurs. On y note entre autres qu’une station de Trois-Rivières a, en juin 2020, atteint 6500 unités formant colonie (UFC) par 100 millilitres d’eau, soit plus de 30 fois la norme canadienne permettant la baignade (200 UFC / 100 ml d’eau).

Pire encore, le même secteur a atteint 6980 unités en juin 2021.

À titre indicatif, le Canada ne recommande pas d’être « en contact » avec l’eau qui dépasse 1 000 UFC par 100 ml. C’est donc dire que si vous étiez sur le fleuve à ce moment, vous auriez intérêt à éviter de recevoir ne serait-ce que des gouttelettes.

Autrement, vous risqueriez d’être contaminé par un pathogène.

Les chercheurs ont sélectionné 71 échantillons en 2020 et 84 en 2021 à Trois-Rivières. Dans les deux cas, seulement sept présentaient des niveaux propices à la baignade.

Selon le professeur au département de science de l’environnement de l’UDTR, François Guillemette, il est fortement déconseillé de même faire du canotage, du paddleboard, etc.

L’étude a été réalisée à une distance de 50 à 100 mètres de la rive.

«On voit que ça a un impact»

De son côté, la plage de l’île Saint-Quentin doit régulièrement fermer en raison du haut niveau de contamination de l’eau. Les pluies diluviennes seraient notamment responsables de ce phénomène, explique Josée-Anne Labrousse, directrice générale de la Corporation pour le développement de l’île Saint-Quentin.

«Depuis deux ans, on voit que ça a un impact. La couleur du fleuve et la couleur de la rivière, ce ne sont pas les mêmes masses. On le voit physiquement.»

Voyez le reportage d'Alice Trahan dans la vidéo.