Le scientifique de renommée internationale David Suzuki était de passage en Mauricie mardi dans le cadre de la 4e édition de BIOKET, un forum international sur la bioéconomie.

Trois-Rivières est l’hôte de ce colloque, présenté pour la première fois en Amérique du Nord. Plus de 300 experts de la préservation et la valorisation de ressources naturelles sont réunis au Centre d’événements et de congrès interactifs (CECi) pour présenter des solutions technologiques pour décarboner les industries.

L'UQTR a profité du passage du spécialiste en environnement David Suzuki pour lui remettre un doctorat honorifique. « Ce doctorat honoris causa vise notamment à souligner la contribution remarquable de monsieur Suzuki à la recherche et la vulgarisation, ainsi que le soutien indéfectible qu'il a accordé aux peuples autochtones durant son illustre carrière », affirme l'UQTR par voie de communiqué.

L'événement BIOKET se déroule au CECi jusqu'à jeudi.

