Les Cataractes de Shawinigan ont remporté leur premier match au tournoi la coupe Memorial 4 à 3 face aux Oil Kings d'Edmonton, mardi soir, du côté de Saint-John au Nouveau-Brunswick.

Ils ont d'ailleurs pu compter sur la présence de plusieurs dizaines de partisans qui ont fait la route depuis la Mauricie pour assister à la rencontre. C'est le cas de trois amis, Yannick Richard, David Toussaint et Benjamin Gélinas, qui ont fait l'aller-retour pour assister à la rencontre.

Crédit: Olivier Caron | Noovo Info

De gauche à droite - Yannick Richard, David Toussaint et Benjamin Gélinas

Line Marcouiller et Roger Desaulniers, qui suivent l'équipe depuis de nombreuses années, ont pour leur part réservé leur séjour au tournoi avant même de savoir si l'équipe allait y être. « J'ai dit à ma blonde que les Cataractes allaient gagner la coupe du Président et qu'on se rendrait à la coupe Memorial. On a donc réservé notre camping il y a un mois et acheté nos billets, et on est rendu ici », raconte M. Desaulniers.

Crédit: Olivier Caron | Noovo Info

Line Marcouiller et Roger Desaulniers

Pour Pierre Bourassa, de Saint-Étienne-des-Grès et supporteur des Cataractes depuis plus de 30 ans, sa présence à Saint John était toute naturelle. « J'étais là à Drummondville en finale en 2009, j'étais à la coupe Memorial à Shawinigan en 2012, et là cette année mon horaire me permettait de venir ici quelques jours. C'est sûr qu'il fallait venir encourager notre équipe », sourit-il.

Quelques membres de familles de joueurs ont aussi fait le trajet pour assister au tournoi. C'est le cas du député de Nicolet-Bécancour Donald Martel qui est l'oncle du défenseur Zackary Massicotte. « Dans la famille, tous les gars, on aurait aimé ça jouer pour les Cataractes, et là c'est Zackary qui jouent dans l'équipe qui pour la première fois en 53 ans, a gagné la coupe du Président. C'est une belle fierté pour nous. Zackary c'est un rassembleur, il a invité toute l'équipe chez lui je ne sais pas combien de fois. Ça donne une équipe très très soudée et on voit les résultats sur la patinoire. »