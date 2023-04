Le maire de Louiseville, Yvon Deshaies, souhaite que les élus «fassent leur job», afin d'éviter des drames comme celui qui a coûté la vie à la sergente de la Sûreté du Québec (SQ) Maureen Breau, dont les funérailles se sont déroulées mercredi.

M. Deshaies estime qu'il faudra faire plus qu'une signature à la pétition qui demande une meilleure révision des critères de la Commission d’examen des troubles mentaux du Québec dans les cas de libération d’une personne éprouvant des problèmes de santé mentale.

Rappelons que le principal suspect dans cette affaire, Isaac Brouillard-Lessard, était considéré comme un risque important pour la société par la Commission d’examen des troubles mentaux, qui l’avait tout de même remis en liberté malgré son lourd dossier.

«S'il avait été dans une institution, on n’aurait pas vécu [la tragédie]», a soutenu M. Deshaies lors d'une entrevue accordée à Noovo Info. «Je veux qu'on agisse, je veux qu'on bouge. L'enquête [sur la mort de la policière] que l'on veut faire nous permettra-t-elle de comprendre ce qui s'est passé et d'éviter ça?»

Le maire estime que les personnes qui ont des troubles mentaux devraient avoir un meilleur accès aux soins de santé. «Est-ce qu'il faut bâtir plus [d'institutions] ? Je ne sais pas, je ne suis pas en santé. [Les politiciens] ont été «élus pour ça, alors qu'ils fassent leur job».

Yvon Deshaies ajoute: «il y en a ce matin qui vont se taper dans l'estomac par ce qu'ils sont, et je ne dirais pas le mot coupable, mais c'est leur faute». «On doit faire plus attention à ces gens-là [comme Isaac Brouillard-Lessard] Mieux les encadrer et mieux les soigner», conclut-il.

Avec des informations de Valérie Gendron, Noovo Info