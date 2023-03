L’appel d’offres pour le projet d’élargissement et de réaménagement de l’autoroute 55, entre Bécancour et Sainte-Eulalie, a été publié le lundi 13 mars. L’objectif est d’avoir des pelles mécaniques sur place d’ici le début de l’été.

La construction concerne une première intersection près de la transcanadienne. Le lot A est situé au nord de l’autoroute 20 et s’étend sur une distance d’environ un kilomètre. En plus de revoir la chaussée, le chantier comprend la construction d'un bassin de rétention des eaux pluviales qui sera végétalisé afin de créer un habitat pour la faune.

«Une autre étape est en voie d'être franchie dans la réalisation de ce projet longtemps attendu chez nous.» - Donald Martel, député de la Coalition avenir Québec dans Nicolet-Bécancour

Le gouvernement prévoit que le chantier s’échelonne jusqu’en 2028. Des mises en service doivent avoir lieu progressivement entre 2025 et 2028.

Un projet attendu depuis des années

Le projet de l'autoroute 55 consiste à doubler plus de 27 km du tronçon autoroutier et à réaménager quatre intersections. Il sera réalisé en cinq lots dont certains seront subdivisés afin d'entreprendre des travaux en parallèle à divers endroits en fonction des défis de chacun des secteurs et des caractéristiques qui leur sont propres.

Les travaux préparatoires ont commencé le lundi 19 décembre.

Jusqu’à 18 000 véhicules empruntent ce tronçon d’autoroute à une voie entre l’échangeur des Acadiens, dans le secteur de Saint-Grégoire à Bécancour, et l’autoroute 20.

Pour d'autres informations, rendez-vous sur Noovo.Info.