Les élus de Batiscan et l'Association pour l'accessibilité citoyenne à la plage vont demander une rencontre avec le gouvernement pour définir les parties publiques et privées de la plage. Les deux parties se sont rencontrées lundi soir durant environ 1h45. Elles s'entendent pour dire qu'il faut trouver une solution pour ramener l'harmonie au village, qui est divisé par ce sujet depuis des mois.

La délimitation claire de la grève semble être la solution vers laquelle les élus et les résidents se tourneront au cour de prochains mois, afin de calmer la grogne et d'éviter de revivre le même débat l’été prochain. «C’est un petit village. Tout le monde se parle et il y en a qui se divise beaucoup à cause du sujet. On veut que ça change. », raconte Ani Müller, la porte-parole des résidents voulant un accès à la plage.



Les deux parties aimeraient redéfinir où sont légalement les lignes des hautes eaux. «Ça beaucoup changé depuis les dernières années. Le fleuve a beaucoup descendu.», affirme Mme Müller. Elle explique que l’objectif de la rencontre serait donc d’obtenir des réponses concrètes pour délimiter le début de la partie publique, afin que les visiteurs aient accès sans empiéter sur les terrains privés des riverains.