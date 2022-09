Quatre personnes ont été arrêtées ce matin en lien avec un réseau de trafic de cocaïne et métamphétamines. Plusieurs municipalités du secteur de Louiseville, dont St-Léon-le-Grand, St-Paulin et St-Édouard-de-Maskinongé sont visées.

La SQ a effectué des perquisitions dans cinq maisons et sept véhicules. L'opération est toujours en cours. Le groupe d'intervention tactique de la Sûreté du Québec et une cinquantaine de policiers de la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé en Mauricie sont sur le terrain, de même que les policiers de la MRC de Maskinongé. La tête dirigeante du réseau est toujours recherchée.

Plus de détails à venir.