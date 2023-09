Deux conseillers municipaux de la Ville de Trois-Rivières, cités à comparaitre devant la Commission municipale d’Éthique et de déontologie pour des propos qui ont été tenus cet été, contestent les accusations qui ont été déposées contre eux.

Ainsi, les conseillers Richard W. Dober et Luc Tremblay ont tous deux été cités en déontologie devant la division juridictionnelle de la Commission municipale du Québec.

Dans le cas de M. Dober, on lui reproche d'avoir tenu «le ou vers le» 20 juin 2023 des propos «menaçants» envers le directeur général de la Ville en lui disant «agressivement»: «you don't know what I am capable of (tu ne sais pas de quoi je suis capable)».

M. Dober contreviendrait ainsi aux articles 10 et 11 du Code de déontologie.

En ce qui concerne M. Tremblay, il «aurait tenu des propos irrespectueux envers un membre de l’administration municipale en le traitant d’"innocent"», peut-on lire dans le document de la Commission municipale du Québec. Il contreviendrait également aux articles 10 et 11 du Code de déontologie.

Un troisième conseiller municipal, Alain Lafontaine, a lui aussi reçu un blâme de la Commission en raison de «propos irrespectueux envers un autre membre du conseil municipal» prononcés le ou vers le 20 juin. M. Lafontaine ne conteste cependant pas les faits et a accepté de payer une amende dont le montant n'a pas été dévoilé.

Rappelons que de nombreux reportages ont fait état du climat malsain qui régnait à l’hôtel de ville dans les derniers mois.

Avec des informations de Valérie Gendron, Noovo Info