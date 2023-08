La Ville de La Tuque doit reprendre le lignage de ses rues qui a été fait cet été, parce que le travail est bâclé.

Dans une publication à saveur humoristique sur Facebook, la municipalité rassure les citoyens à l'effet l'entrepreneur refera le travail.

«À La Tuque, on aime ça les courbes. Ça donne du style! Mais dans le lignage de rue, ce n’est vraiment pas une bonne idée! [ …] D'ici là, si tu as trop bu en fin de semaine en sortant des bars et que tu veux savoir si tu peux conduire en marchant sur la ligne, s.v.p. évite ces stationnements pour faire le test et prends un taxi», peut-on lire dans la publication.

 

Les lignes seront corrigées au cours des prochains jours, mais pas partout.

La Ville affirme qu'il faudra vivre avec ce qui a été peint sur les rues où le pavage est neuf, histoire de ne pas l'abimer.

La Ville compte déduire les endroits qui ne peuvent pas être retouchés du montant total qu'elle a à payer. L'entrepreneur aurait expliqué le travail bâclé à la Ville par la pénurie de main d'oeuvre et des problèmes de formation cet été.