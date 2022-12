Il existe maintenant des vêtements à l'effigie des vaches en cavale de Saint-Sévère, en Mauricie!

Un Tiktokeur montréalais, dont les vidéos sur la saga font le tour du monde, a décidé de lancer une collection de produits dérivés inspirés du troupeau en fuite.



Mathieu Murphy-Perron a fait faire des t-shirts, des autocollants et des macarons sur lesquels ont retrouve notamment les slogans «Liberté» et «Vive les vaches libres».

«Je me suis dit les gens sont tellement emballés par cette histoire-là, on est proche du Temps des Fêtes, peut-être qu'ils voudraient acheter des t-shirts ! Les gens n'arrêtent pas d'en demander ! Le t-shirt qui se vend le mieux, incluant aux États-Unis, en Australie et en Grande-Bretagne, c'est celui écrit "Liberté".» a déclaré Mathieu Murphy-Perron en entrevue à Noovo Info

La collection farfelue est en vente sur le site Redbubble.

L'argent amassé sera versé à l’organisme Sanctuaire pour animaux de ferme de l’Estrie.

«Je gagne bien ma vie, je ne cherche pas à me faire d'autres sous, je vais donner tous les profits à l'organisme.» -Mathieu Murphy-Perron