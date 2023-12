Deux hommes de Shawinigan ont été arrêtés en début de semaine à la suite d'une opération policière en matière de distribution et vente de cannabis et haschich illicite.

Selon la Sûreté du Québec, les hommes de 62 et 36 ans opéraient dans le secteur de Grand-Mère à Shawinigan.

Les suspects ont été arrêtés puis remis en liberté en attendant la suite des procédures. Ils pourraient faire face à des accusations notamment en vertu de la Loi sur le cannabis, la Loi concernant l’impôt sur le tabac, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et le Code criminel.

Une perquisition effectuée lundi dans un logement de la 4e rue a permis la saisie de plus de 960 grammes de cannabis, plus de 150 grammes de haschich, plus de 4220 cigarettes de contrebande, quelques comprimés de méthamphétamine, des caisses vides servant aux cigarettes de contrebande, plus de 2700 $ en argent canadien et une arme prohibée de type «poing américain».