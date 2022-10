Un peu à l'instar des «convois pour la liberté» de l'hiver dernier à Ottawa et Québec, des camionneurs et automobilistes se rassemblent samedi pour rouler jusqu'à l'Assomption, le comté de François Legault.

À Trois-Rivières, le départ a lieu à 9h au centre commercial Les Rivières. À Shawinigan, ce sera vers 8h45 à la Plaza de la Mauricie. Les véhicules vont lentement converger sur l'autoroute 40. D'autres convois, partis des autres régions du Québec, circuleront sur l'autoroute 20. Un dépôt symbolique de gerbes de fleurs et un recueillement sont prévus devant un CHSLD de la ville pour souligner les décès d'ainés durant la pandémie. Il y a également une marche qui doit partir d'une école en début d'après-midi jusqu'au bureau de circonscription du premier ministre sortant.

L'événement est organisé par des citoyens qui estiment que la CAQ a utilisé des pouvoirs abusifs durant la pandémie. La Ville de l'Assomption et la Sûreté du Québec se préparent déjà pour éviter des débordements. Selon ce qui circule, il devrait y avoir une importante présence policière. Des blocs de béton empêcheront aussi les véhicules d'atteindre le centre-ville où plusieurs propriétaires ont tout de même décidé de ne pas ouvrir leur commerce samedi par mesure préventive.

Même s'il reproche au gouvernement Legault d'avoir mis en place des mesures sanitaires exagérées et d'avoir sacrifié la santé mentale des jeunes au plus fort de la crise de la COVID, le chef conservateur Éric Duhaime s'est toujours dissocié de ce mouvement. Il a tout de même fait un appel au calme et au civisme jeudi en vue de ces rassemblements.