Les Shawiniganais vont se rendre aux urnes ce week-end afin d'élire un nouveau conseiller ou une nouvelle conseillère dans le district des Montagnes.

Rappelons que cette élection partielle a été forcée par le départ du conseiller municipal Claude Grenier, qui a été démissionnée. Il avait résigné de ses fonctions en mars après qu'un citoyen ait été agressif envers sa conjointe.

Il sera possible de voter entre 10h et 20h dimanche, dans l'un des trois lieux de vote du secteur : l'école Des Chutes, l'école St-Charles-Garnier et l'école Petite-Rivière.

Les électeurs doivent choisir entre Serge Aubry, Marie-Claude Gaudet, Sylvain Giguère, Christian Hould et Caroline Lamarre.