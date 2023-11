Plusieurs automobilistes et camionneurs ont été interceptés par la Sûreté du Québec mardi, à La Tuque. Les patrouilleurs de la SQ et les contrôleurs routiers ont mené une opération conjointe en sécurité routière. Un total de 45 constats d'infraction ont été donnés.

L'intervention concertée s'est déroulée à la fois sur la route 155 et en milieu urbain, dans la Ville de La Tuque. Une vingtaine de personnes ont reçu un constat d'infraction pour vitesse excessive, et une douzaine pour le non-port de la ceinture de sécurité.

Sur les 45 constats émis, huit l'ont été à des conducteurs de véhicules lourds ou commerciaux.

En détails:



Vitesse excessive: 21 constats d’infraction

Non port de la ceinture: 12 constats d’infraction

Non-respect d’un arrêt obligatoire : 2 constats d’infraction

Dépassement interdit (ligne double) : 1 constat d’infraction

Utilisation du cellulaire au volant : 2 constats d’infraction

Non immobilisation à un feu rouge : 3 constats d’infraction

Inscription non renouvelée au Registre de la Commission de transport du Québec : 1 constat d’infraction

Circulation interdite aux véhicules lourds (no truck) : 1 constat d’infraction

Omission d’avoir effectué la ronde de sécurité : 1 constat d’infraction

Garde-boue absent : 1 constat d’infraction