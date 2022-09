Les photos du passage d'Élisabeth II à Trois-Rivières sont exposées dans le hall d'entrée de l'Hôtel de ville. Elles ont été placées dans des présentoirs vitrés, tout comme la page du livre d'or qu'elle a signé avec le prince Philip le 24 juin 1959.



La reine était alors au début de son règne. Elle était venue inaugurer la voie maritime du St-Laurent. Elle avait été accueillie par le premier ministre du Québec et député de Trois-Rivières, Maurice Duplessis, le député fédéral de Trois-Rivières, Léon Balcer, de même que le maire de la ville à l'époque, Laurent Paradis.

Élisabeth II n'a fait qu'un saut rapide d'une heure en sol trifluvien. En plus de rencontrer les élus et des résidents aux abords du Flambeau, elle avait parcouru quelques rues de la ville en voiture. Le cortège était passé sur la rue Bonaventure, le boulevard St-Louis et la rue Laviolette. La GRC l'accompagnait pour assurer sa sécurité.

La reine et son mari étaient arrivés à bord du Royal Yatch Britannia qui était alors escorté par d'autres bateaux. Les historiens racontent que le prince Philip, qui avait été formé dans la Royal Navy, avait décidé de prendre lui-même les commandes du yatch. Il aurait toutefois heurté le quai au moment d'accoster. La terasse Turcotte et les maisons avoisinantes avaient tremblées.