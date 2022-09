Le boulevard Thibeau dans le secteur Cap-de-la-Madeleine sera fermé à la circulation à la hauteur du viaduc de la 40 à compter de 22h ce soir. Sa réouverture est prévue samedi soir seulement.

Le MTQ a construit au cours des derniers mois un nouveau pont d'étagement au-dessus du chemin de fer Québec-Gatineau. Le ministère avait opté pour une nouvelle façon de procéder pour remplacer le pont désuet, afin de réduire le plus possible les problèmes de circulation durant les travaux. Ce projet-pilote de 7,1M$ consistait à construire le nouveau pont avant de détruire le premier et de glisser la nouvelle structure en place. C'est cette dernière étape de glissement que le MTQ souhaite planifier en fin de semaine. Ce sera en quelque sorte «une pratique» en vue de l'étape finale qui doit avoir lieu en octobre. Ce sera seulement la 2e fois au Québec qu'on effectuera une telle manoeuvre.



« On va profiter de la fermeture pour faire un effet de glissement, parce qu'on sait que le tablier a été construit à un endroit temporaire. On va faire un essai pour valider la méthode, aller chercher des informations et peaufiner le plan de glissement final. On recommande vraiment aux gens d'éviter le secteur et de prendre l'autoroute 40 pour se rendre à la sortie Des Estacades ou Des Prairies. »

Roxanne Pellerin, porte-parole du ministère des Transports

13 000 voitures empruntent cette route chaque jour pour circuler entre le haut et le bas du secteur Cap-de-la-Madeleine, mais aussi pour utiliser les bretelles de l'autoroute dans les deux directions. Le glissement final entrainera une fermeture plus longue de la route 157 dans quelques semaines, entre les rues Berlinguet et du Parc.

«Le glissement en octobre va entrainer la fermeture pendant quelques jours. À ce moment-là, le ministère va aviser la population en avance.»

Roxanne Pellerin, porte-parole du ministère des Transports

Après le glissement de la nouvelle structure, de l'aménagement et du pavage seront à refaire. La fin du chantier, qui aura duré plus de 7 mois, est donc prévu pour le mois de novembre.