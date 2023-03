Le ministère des Transports (MTQ) poursuit les travaux préparatoires en vue du changement de la dalle centrale de la structure.

À compter du 15 mars, une voie sur deux seulement sera ouverte de 19h à 6h30 le matin. La circulation sera à contresens et la vitesse sera aussi réduite à 70km/h. Aux abords du pont, la sortie 181-N pour la route 138 rue Notre-Dame O. et boul. Gene-H. Kruger sera fermée. Même chose pour l'accès à l'autoroute 55 Nord via l'Avenue Godefroy.

Le retour à la normale est prévu samedi. Il y aura toutefois d'autres interventions du genre au cours des prochaines semaines.

Les travaux principaux vont par ailleurs commencer plus tard ce printemps. La fin du chantier n'est prévu qu'en 2025. En étirant les étapes du processus sur plusieurs années, le MTQ affirme que les impacts du chantier sur les automobilistes sont réduits au minimum. Selon le gouvernement, une fermeture complète aurait occasionné un détour de 279 km. Le ministère utilise aussi des éléments préfabriqués pour accélérer le remplacement de la dalle datant de 1967.

Au total, 261M$ sont investis pour refaire les 1,4km de dalle centrale. Les entrées nord et sud ont déjà subi leur cure de rajeunissement en 2006-2007.

