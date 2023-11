Le FestiVoix de Trois-Rivières a annoncé mardi matin les premiers noms de sa programmation 2024. Les festivaliers pourront notamment voir sur scène FloRida, Cypress Hill, Dean Lewis, +Live+, Charlotte Cardin et Salebarbes.

« C'est la première fois qu'on sort autant de noms aussi tôt, mais on n'en pouvait plus. Une fois que ça s'est réglé, on s'est dit qu'on devait les sortir », s'est réjoui le directeur général de l'événement, Thomas Grégoire, quelques heures après le dévoilement.

Le rappeur américain FloRida montera sur la scène du Fleuve Loto-Québec le 6 juillet. Le rappeur de 44 ans s'est fait connaitre en 2008 avec son premier « single » Low réalisé en collaboration avec T-Pain. Depuis, il a enchaîné les succès Right round, Club Can't Handle Me, Wild Ones, Whistle et Good Feeling, entre autres. FloRida compte plus de 75 millions de téléchargement sur les plateformes d'écoute.

L'an dernier, avec Sean Paul, c'est la première fois qu'on recevait un artiste pop de cette dimension et on a vu que les gens ont adoré ça, remarque Thomas Grégoire. On fait des tests comme ça et on essaie de diriger notre programmation ainsi, en fonction des opportunités aussi. C'est pour ça qu'on a choisi d'aller chercher FloRida cette année. Il a des hits dans le monde entier et a fait beaucoup de collaboration », poursuit-il.

 

Les amateurs de Hip Hop et les nostalgiques pourront voir Cypress Hill le 29 juin sur la grande scène du festival. Le groupe californien, formé en 1988, en sera à sa première visite à Trois-Rivières. Cypress Hill cumule les succès, dont Insane In The Brain, I Ain't Goin' Out Like That ou encore I Wanna Get High.

L'auteur-compositeur Dean Lewis foulera les planches du FestiVoix en conclusion du festival, le 7 juillet. L'Australien a fait ses preuves aux quatre coins de la planète dans les dernières années grâce à ses chansons How Do I Say Goodbye, Waves et Be Alright.

« Pour conclure le FestiVoix, ce sera magique. On aime ça finir en poésie et en beauté », témoigne M. Grégoire.

 

Charlotte Cardin, qui a donné quelques spectacles en Mauricie dans sa jeune carrière, sera sur scène le 4 juillet. La chanteuse a deux albums à son actif, Phoenix et 99 nights. Le dernier passage de Charlotte Cardin au FestiVoix remonte à 2018.

Pour les fervents de musique rock, le groupe +LIVE+ est attendu le 5 juillet. Avec plus de 22 millions d'albums vendus depuis les années 90, le catalogue musical du groupe américain compte plusieurs succès, dont Lightning Crashes et I Alone. +LIVE+ était de passage sur les Plaines d'Abraham au Festival d'été de Québec en 2019.

 

Certains ne seront pas surpris de voir le groupe de l'heure au Québec, Salebarbes, faire partie de la programmation 2024. Le quatuor, composé de Jean-François Breau, Jonathan Painchaud, Kevin McIntyre et George Belliveau, ouvrira le FestiVoix 2024 le 27 juin.

« On fait face à beaucoup de concurrence avec les États-Unis et l'Europe où il y a beaucoup de très bons festivals, mais on arrive à tirer notre épingle du jeu. Parfois, des discussions sont entamés depuis plusieurs années et s'être conclu dans les derniers jours.

D'autres noms d'artistes devraient être dévoilés avant la période des Fêtes. La programmation complète sera connue au cours des prochains mois et misera sur une centaine de spectacles.

Les passeports et les billets journaliers sont en vente en ligne. Déjà le tiers des passeports disponibles, soit 5300, ont été vendus avant même que les premiers noms aient été annoncés. Pour les spectacles de FloRida, Cypress Hill et Charlotte Cardin, un total de 220 billets avant-scène seront disponibles.